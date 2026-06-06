Марочко: атакой на суда в Азовском море Киев выразил презрение к праву

«Киев всячески старается эскалировать ситуацию. Атакой по суднам он показывает свое наплевательское отношение к международному праву. Международное право для преступного украинского правительства вообще никакой не аргумент. И, естественно, подобного рода террористические акты направлены на то, чтобы как можно дольше продолжать боевые действия и вмешивать в них заинтересантов», — сказал он.