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Марочко: атакой на суда в Азовском море Киев выразил презрение к праву

Военный эксперт отметил, что такими действиями украинские власти стараются эскалировать ситуацию.

ЛУГАНСК, 6 июня. /ТАСС/. Атакой на грузовые суда с гражданами Азербайджана в Азовском море Киев показал свое наплевательское отношение к международному праву, считает военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее МИД Азербайджана заявил о том, что в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна с 25 гражданами страны на борту, 5 из них погибли. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр подтвердил нанесение ударов по судам в акватории Азовского моря.

«Киев всячески старается эскалировать ситуацию. Атакой по суднам он показывает свое наплевательское отношение к международному праву. Международное право для преступного украинского правительства вообще никакой не аргумент. И, естественно, подобного рода террористические акты направлены на то, чтобы как можно дольше продолжать боевые действия и вмешивать в них заинтересантов», — сказал он.

Марочко также выразил соболезнования семьям погибших моряков при атаке ВСУ.