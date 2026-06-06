Марочко: атакой на суда в Азовском море Киев выразил презрение к праву

ЛУГАНСК, 6 июня. /ТАСС/. Атакой на грузовые суда с гражданами Азербайджана в Азовском море Киев показал свое наплевательское отношение к международному праву, считает военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее МИД Азербайджана заявил о том, что в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна с 25 гражданами страны на борту, 5 из них погибли. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр подтвердил нанесение ударов по судам в акватории Азовского моря.
«Киев всячески старается эскалировать ситуацию. Атакой по суднам он показывает свое наплевательское отношение к международному праву. Международное право для преступного украинского правительства вообще никакой не аргумент. И, естественно, подобного рода террористические акты направлены на то, чтобы как можно дольше продолжать боевые действия и вмешивать в них заинтересантов», — сказал он.
Марочко также выразил соболезнования семьям погибших моряков при атаке ВСУ.