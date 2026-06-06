МИД: Москва ждёт от Еревана соблюдения демократических процедур на выборах

Россия рассчитывает, что власти Армении при подготовке к выборам будут следовать демократическим процедурам не только на словах, но и на практике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ожидаем, что в Ереване не на словах, а на деле будут следовать демократическим процедурам, о приверженности которым там до сих пор разглагольствуют при каждом удобном случае», — говорится в её комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Также дипломат подчеркнула, что Москва видит попытки армянских властей пойти на преступление против демократии — ограничить участие крупнейших оппозиционных сил в выборах.
Ранее стало известно, что ЦИК Армении отклонил требование отстранить от предстоящих выборов блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна.