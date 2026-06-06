ЦИК Армении отказался снять партию Карапетяна с предвыборной гонки

С соответствующим заявлением ранее выступил лидер партии «Республика» Арам Саркисян, который настаивал на отмене регистрации политического объединения для участия в парламентских выборах, назначенных на 7 июня. Однако комиссия не нашла достаточных оснований для передачи вопроса в судебные органы.