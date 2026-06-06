ЦИК Армении отказался снять партию Карапетяна с предвыборной гонки

Центральная избирательная комиссия Армении отклонила требование прозападной партии «Республика» о признании недействительной регистрации блока «Сильная Армения», возглавляемого предпринимателем Самвелом Карапетяном. Решение было принято на внеочередном заседании ЦИК 5 июня.
С соответствующим заявлением ранее выступил лидер партии «Республика» Арам Саркисян, который настаивал на отмене регистрации политического объединения для участия в парламентских выборах, назначенных на 7 июня. Однако комиссия не нашла достаточных оснований для передачи вопроса в судебные органы.
Председатель ЦИК Ваагн Овакимян сообщил, что заявление было официально отклонено, а принятое решение вступает в силу после публикации. Вместе с тем заинтересованные стороны сохраняют право обжаловать его в установленном порядке в течение трех календарных дней.
В марте следственный комитет Армении завершил расследование уголовного дела в отношении Карапетяна. Предпринимателю инкриминируют «публичные призывы, направленные на захват власти», «организацию злостного уклонения от уплаты налогов» и организацию мошенничества в особо крупных размерах".