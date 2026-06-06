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Захарова: антидемократический сценарий в Армении лишит армян права выбора

Захарова заявила, что реализация антидемократического сценария в Армении поставит под сомнение легитимность избирательного процесса.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможное недопущение оппозиционных сил к выборам в Армении может негативно сказаться на восприятии законности избирательного процесса. Соответствующий комментарий был опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, в случае принятия решения об отстранении оппозиционных партий от участия в выборах граждане Армении окажутся ограничены в возможности выбора политических сил, претендующих на управление страной. В Москве считают, что подобный шаг способен вызвать вопросы относительно легитимности итогов голосования.

В российском МИД также выразили обеспокоенность ситуацией вокруг крупнейших оппозиционных объединений, включая движение «Сильная Армения» и партию «Процветающая Армения». Захарова отметила, что российская сторона расценивает происходящее как давление на демократические процедуры и политическую конкуренцию в республике.

Ранее сообщалось, что ЦИК Армении отклонила требование прозападной партии «Республика» о признании недействительной регистрации блока «Сильная Армения», возглавляемого предпринимателем Самвелом Карапетяном.

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