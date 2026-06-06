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В России назвали причину, по которой парламентские выборы в Армении не будут считаться легитимными

Медведев: Выборы в Армении не будут считаться легитимными.

Источник: Комсомольская правда

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что предстоящие 7 июня выборы в парламент Армении утратят легитимность, поскольку действующий глава правительства Никол Пашинян предпринимает попытки устранить любых оппонентов.

«Пашинян обделался и теперь пытается выбить всех своих соперников на выборах. Такие выборы, очевидно, не будут считаться легитимными. Даже Вашингтон и Брюссель не прощают подобных поступков», — написал Медведев в социальной сети X.

Ранее Медведев предрек Армении бунт на фоне желания Армении сблизиться с Европейским союзом.

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