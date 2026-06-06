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Трамп заявил, что Иран сохранил около 21—22% ракетного арсенала

Президент США Дональд Трамп заявил, что после ударов по иранским объектам Тегеран сохранил около 21—22% своего ракетного потенциала.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после ударов по иранским объектам Тегеран сохранил около 21—22% своего ракетного потенциала.

«Я бы сказал, что в процентном отношении, может быть, 21—22% их ракет. Это много ракет, но это не то, что было при нашей первой атаке», — отметил он в интервью NBC News.

По словам Трампа, большинство иранских предприятий по производству беспилотников, пусковых площадок и объектов, связанных с выпуском ракет, были выведены из строя.

При этом американский лидер подчеркнул, что Иран по-прежнему располагает ракетами и беспилотниками.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон добивается «больших успехов» в сотрудничестве с Тегераном.

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