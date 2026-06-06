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Пушков рассказал, на чем основана идеология нынешней Украины

Пушков: идеология нынешней Украины построена на памяти о демонах прошлого.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Вся идеология современной Украины построена на памяти о демонах прошлого, которых уже не получится победить, считает сенатор Алексей Пушков.

Владимир Зеленский 26 мая присвоил наименование «Имени героев УПА*» (Украинская повстанческая армия*, признана в России экстремистской и запрещена) подразделению ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого орла, а министр обороны призвал Киев пересмотреть свое решение и не ранить память о польских жертвах Волынской резни.

«О какой победе над демонами прошлого на Украине рассуждает Туск, если на памяти об этих демонах покоится вся официальная идеология нынешней Украины. И других основ у нее нет», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Украина не способна победить демонов прошлого, так как держится на них. По мнению Пушкова, в украинском ультранационализме, который постепенно стал идейной основой современной Украины, нет благородных фигур и образцов для подражания.

«Петлюра, Коновалец, Мельник, Бандера, Шухевич… Это антигерои и террористы, убийцы и погромщики, а по совместительству — агенты Абвера и пособники Гитлера. Именно их выбрал Зеленский для создания “Пантеона героев”, — подчеркнул сенатор.

Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами.

Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939—1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Владимир Зеленский в конце мая принял участие в перезахоронении на Украине одного из лидеров УПА* Андрея Мельника и его супруги.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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