При атаке на турецкое рыболовецкое судно в Черном море погиб человек

В Черном море атаке подверглось рыболовецкое судно под турецким флагом. Один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщила пресс-служба береговой охраны Турции.
Как уточнило ведомство в соцсети X, судно Duru 67 подверглось атаке в Черном море к западу от Крыма, недалеко от Севастополя. От полученных повреждений оно затонуло.
Судно Burak Kaya, которое находилось поблизости, эвакуировало пятерых раненых рыбаков и направилось в сторону турецкого города Инеболу. Во время эвакуации один из рыбаков, состояние которого было критическим, умер.
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