Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке на турецкое рыболовецкое судно в Черном море погиб человек

В Черном море атаке подверглось рыболовецкое судно под турецким флагом. Один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщила пресс-служба береговой охраны Турции.

В Черном море атаке подверглось рыболовецкое судно под турецким флагом. Один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщила пресс-служба береговой охраны Турции.

Как уточнило ведомство в соцсети X, судно Duru 67 подверглось атаке в Черном море к западу от Крыма, недалеко от Севастополя. От полученных повреждений оно затонуло.

Судно Burak Kaya, которое находилось поблизости, эвакуировало пятерых раненых рыбаков и направилось в сторону турецкого города Инеболу. Во время эвакуации один из рыбаков, состояние которого было критическим, умер.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше