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Захарова ответила на слухи об отставке Лаврова

Захарова: слухи об отставке Лаврова не соответствуют действительности.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ опровергла слухи о желании главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова уйти в отставку.

«Великий дипломат и руководитель, работает на благо своей страны. И делает свое дело так, что даже враги обзавидовались», — заявила она 360.ru, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие слухи.

По ее словам, слухи о грядущей отставке министра иностранных дел России распространяются недругами и не соответствуют действительности.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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