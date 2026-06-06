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Трамп уверен, что США не затягивают конфликт с Ираном

Американский лидер считает, что «быстро продвигается» в разрешении ситуации с республикой.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что он «быстро продвигается» в разрешении конфликта с Тегераном.

В интервью телеканалу NBC News у американского лидера поинтересовались, почему он вопреки своим обещаниям не заключил с Ираном хорошую ядерную сделку и, разорвав Совместный всеобъемлющий план действий, позволил Тегерану нарастить производство обогащенного урана.

«На это уходят годы. Я продвигаюсь очень быстро, — сказал он. — [Война во] Вьетнаме [для США] продолжалась 19 лет, в моем случае это длится 3 месяца», — ответил Трамп.

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