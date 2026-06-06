СМИ: Иран выпустил несколько дронов в сторону Ормузского пролива

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на официальное лицо утверждает, что Иран выпустил несколько дронов в сторону Ормузского пролива, минимум три из них были сбиты американскими военными.
«Иран выпустил несколько дронов в сторону Ормузского пролива… Вооруженные силы США сбили по меньшей мере три из них», — говорится в публикации со ссылкой на неназванного американского чиновника.
По словам собеседника телеканала, предполагается, что целями запущенных дронов могли быть коммерческие суда или американские вооруженные силы, действующие в регионе.
Между тем журналистка телеканала CBS Элеонор Уотсон сообщила со ссылкой на источник, что на данный момент ни один корабль не пострадал.
«Иран запустил несколько ударных дронов-камикадзе в направлении Ормузского пролива, сообщил американский чиновник. Войска США сбили по меньшей мере четыре дрона. На данный момент ни одно судно не пострадало», — написала Уотсон в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и «целями самообороны», Тегеран заявляет об ответных действиях.