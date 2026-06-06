Мурманский губернатор рассказал, кто проявляет интерес к Севморпути

Как отметил Чибис, на рост интереса влияют события последнего времени — напряженность вокруг Ормузского пролива из-за ситуации в Иране, инциденты в Суэцком канале, нестабильность в Красном море. «Мы формируем инфраструктуру мирового значения: флот, порты, транспортно-логистические узлы, системы навигации и безопасности. Чем надежнее и предсказуемее будет работать этот маршрут, тем больше грузов он будет притягивать. А это уже прямая отдача для российской экономики», — резюмировал глава комиссии Госсовета по направлению «СМП и Арктика».