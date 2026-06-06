Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мурманский губернатор рассказал, кто проявляет интерес к Севморпути

Чибис: Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии проявляют интерес к Севморпути.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Северный морской путь перестал быть экзотикой, он рассматривается как надежная альтернатива другим морским маршрутам, интерес к нему проявляют Китай, Индия и государства Юго-Восточной Азии, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.

«Северный морской путь как основной участок формируемого Трансарктического транспортного коридора всё чаще рассматривается не как северная экзотика, а как стратегически надежная альтернатива: маршрут на 40% короче традиционного через Суэц, полностью находится под российским суверенитетом и не зависит от развития каких-либо региональных конфликтов», — пояснил Чибис.

Чибис подчеркнул, что СМП — глобально важный маршрут, который связывает страну, Запад, Дальний Восток и Сибирь. Кроме того, он необходим для вывоза той продукции, которая вырабатывается в Арктике, при этом сам маршрут короче традиционных на 40%.

«Если говорить о конкретных странах, то наибольший практический интерес сегодня проявляют Китай, Индия и государства Юго-Восточной Азии. Китай последовательно инвестирует в арктическую логистику уже более десяти лет — для них СМП это и экономия времени, и диверсификация маршрутов, и снижение зависимости от южных коридоров, которые находятся вне их контроля», — отметил губернатор.

Кроме того, продолжил Чибис, Индия смотрит на СМП прежде всего через призму энергетики, импорта сырья (прежде всего, нефть) и российских удобрений. Есть устойчивый интерес со стороны стран Персидского залива, которые сами ощущают риски нестабильности в своем регионе и ищут альтернативные пути для экспорта, а также в последнее время интерес к взаимодействию проявляется со стороны Южной Кореи.

Как отметил Чибис, на рост интереса влияют события последнего времени — напряженность вокруг Ормузского пролива из-за ситуации в Иране, инциденты в Суэцком канале, нестабильность в Красном море. «Мы формируем инфраструктуру мирового значения: флот, порты, транспортно-логистические узлы, системы навигации и безопасности. Чем надежнее и предсказуемее будет работать этот маршрут, тем больше грузов он будет притягивать. А это уже прямая отдача для российской экономики», — резюмировал глава комиссии Госсовета по направлению «СМП и Арктика».

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

Узнать больше по теме
Северный морской путь: арктический коридор будущего
Этот уникальный морской маршрут вдоль арктических побережий России привлекает внимание исследователей, бизнеса и политиков. Северный морской путь считается кратчайшей дорогой между Европой и Азией и постепенно превращается в глобальную транспортную артерию XXI века.
Читать дальше