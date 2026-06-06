Лидер КНДР посетил ходовые испытания эсминца «Кан Гон»

Отмечается, что лидера КНДР сопровождали высокопоставленные чиновники страны. Как следует из опубликованных агентством фотографий, на борту также была его дочь Ким Чжу Э. Ким Чен Ын поднялся на эсминец и ознакомился с состоянием центра управления и других пунктов для дежурных расчетов, планом ходовых испытаний и поэтапными планами испытаний вооружений корабля. Как передает ЦТАК, Ким Чен Ын высоко оценил способность моряков к управлению кораблем и выразил большое удовлетворение тем, что маневренность эсминца соответствует оперативным требованиям.