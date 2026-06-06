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Трамп объяснил затянувшиеся переговоры с Ираном силой и гордостью Тегерана

Трамп: переговоры США и Ирана затянулись из-за силы и гордости Тегерана.

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил затянувшееся согласование сделки с Ираном тем, что власти исламской республики сильные и гордые.

«Потому что они сильные, они гордые… требуется немного времени», — сообщил он в интервью телеканалу NBC News, комментируя причины затянувшихся переговоров.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.

Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и «целями самообороны», Тегеран заявляет об ответных действиях.

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