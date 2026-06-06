«Это не миротворчество. Это клоунада»: что может стоять за открытым письмом Зеленского Путину

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал письмо Владимира Зеленского, опубликованное украинской стороной. По словам российского лидера, очередной выпад киевского режима создаёт полностью непригодную для переговоров атмосферу. The New York Times назвала послание Зеленского своего рода пиар-ходом, хотя непонятно, чего именно он пытался достичь. Не оценили слова главы киевского режима и в Верховной раде. Там назвали их «клоунадой» и «фарсом». По мнению экспертов, оскорбление России и обесценивание посреднической роли США Зеленским говорят о нежелании Киева учитывать мнение других сторон.
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал адресованное ему открытое письмо Владимира Зеленского, опубликованное украинской стороной. Российский лидер обратил внимание на публичный характер высказываний главы киевского режима и заявил, что это даёт ему право поделиться информацией, которая ранее была закрытой.
«Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов… поехал в Киев и встречался с этим господином, автором этого письма, у него в резиденции… Кроме всякой шелухи, самое главное: господин Зеленский просил о встрече», — рассказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Однако, как уточнил президент, буквально на следующий день после этого ВСУ нанесли террористический удар по общежитию колледжа в ЛНР. «Я утром позвонил этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и его спросил: “Что это значит?” Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит?» — рассказал Путин.
«И вот это письмо… оно действительно с элементами хамства. Это что, способ создания условий для личных встреч и переговоров? Или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе», — подчеркнул президент России.
В этой связи Владимир Путин обратился к военнослужащим ВС РФ, выполняющим задачи СВО на Украине.
«Товарищи… вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!» — сказал президент.
По поводу возможной встречи с Зеленским Путин резюмировал, что «пока не видит смысла» в ней.
«Пиар-ход».
Напомним, 4 июня Владимир Путин, общаясь с руководителями мировых информагентств на ПМЭФ заявил, что Россия выступает за мирное урегулирование конфликта, однако для этого требуется также и желание Киева.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2026.
РИА Новости.
© Григорий Сысоев.
В свою очередь, Зеленский в своём сообщении отметил, что Киев согласен на проведение переговоров с Москвой и предложил провести их на территории нейтральной страны. Однако, помимо этого, он посвятил значительную часть письма критике РФ и едким комментариям в адрес российского лидера.
На фоне этого в The New York Times (NYT) отмечают, что данная риторика главы киевского режима не совсем понятна.
«Неясно, что Зеленский может выиграть от такой неоднозначной тактики, когда он одновременно дразнит медведя и призывает к миру», — констатируют американские журналисты.
Кроме того, NYT назвала открытое письмо Зеленского своего рода пиар-ходом. При этом американские журналисты обращают внимание, что параллельно Зеленский мог пытаться обратить на себя внимание ещё и президента США Дональда Трампа.
В своём письме глава киевского режима предложил провести переговоры без посредничества Соединённых Штатов.
«Хотя открытое письмо адресовано Владимиру Путину, оно, по всей видимости, было призвано также привлечь внимание Дональда Трампа. При этом оставалось неясным, какую цель преследовал Владимир Зеленский своим обращением: дать толчок переговорам или же принизить потенциального партнёра по переговорам», — отмечает NYT.
«Очередной фарс».
При этом посыл главы киевского режима не поняли и на Украине. Так, депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что Зеленский делает всё, чтобы продлить конфликт.
«Письмо Зеленского Путину — это ещё одна карта агонии, которую Зеленский достаёт из пустых рукавов», — написал политик в своём Telegram-канале.
Главный вход в здание Верховной рады, Киев.
Gettyimages.ru.
© Prisma / Universal Images Group.
Он добавил, что параллельно Зеленский провоцирует срыв дипломатической работы между РФ и США.
«Есть цель сорвать переговоры — но уже не между Украиной и РФ, их нет и не будет до окончательного поражения одной из сторон, а между РФ и США», — заявил Дубинский.
Недоумение словами Зеленского выразил и нардеп Артём Дмитрук. По его словам, письмо не имеет никакого отношения к миру, перемирию или долгосрочному урегулированию конфликта.
«Представьте ситуацию: один человек приходит якобы мириться, но при этом продолжает оскорблять своего оппонента, угрожать ему и рассказывать, что тот должен капитулировать. Это не миротворчество. Это клоунада. Поэтому всё происходящее — очередной фарс. Очередной спектакль. Очередная попытка продлить свою жизнь на крови, смертях и страданиях людей», — заявил политик.
Дмитрук также подчеркнул, что глава киевского режима пытается изобразить желание достичь мира, чтобы потом выставить себя жертвой. «Завтра Зеленский выйдет и скажет: “Посмотрите, я же предложил, я же написал”. И то что внутри полный бред — уже не важно», — резюмировал нардеп.
Аналогичную точку зрения высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он заявил, что в словах Зеленского отсутствуют конкретные предложения и желание достичь компромисса в урегулировании конфликта.
«Там нет конкретных предложений о заключении мира… Там же нет никакого компромисса, там есть только нападки на Россию, нападки лично на президента Путина и выстраивание таких предложений, от которых Россия уже не раз отказывалась», — приводит слова Азарова ТАСС.
По мнению экс-премьера, письмо главы киевского режима Владимиру Путину направлено лишь на срыв мирных усилий по Украине.
«Это пиаровский, пропагандистский ход. На что он рассчитывает, приводя эти все слова, выражения, допуская то, что недопустимо в дипломатических переговорах. Начинать переговоры с таких оскорбительных выпадов — какие могут быть переговоры?» — добавил Азаров.
Информационная провокация.
Эксперты в беседе с RT предположили, что открытое письмо Зеленского, возможно, направлено на отвлечение внимания от неудач Украины на фронте.
Такое мнение высказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
«Это своего рода информационно-психологическая операция. Наступление ВС РФ продолжается, у ВСУ не хватает личного состава, на поле боя Украина успеха не достигает. В совокупности это давление вынудило Зеленского использовать подобного рода информационно-политический приём. Написать такое письмо Путину», — заявил эксперт.
В свою очередь, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев допустил, что Зеленский мог написать письмо Путину на фоне давления своих зарубежных кураторов. Хотя, по мнению эксперта, такой сценарий маловероятен.
«Возможно, под давлением и под влиянием объективной ситуации на фронте, о которой говорил российский президент на ПМЭФ, все-таки Зеленский собирается пойти на уступки. Но, скорее всего, в Киеве просто пытаются собрать себе “армию поддержки”, задирая Россию и нашего президента», — отметил Межуев.
При этом эксперт обратил внимание, что пренебрежительные слова Зеленского в адрес США вряд ли значительно повлияют на их участие в переговорах на текущем этапе. Однако терпение Трампа не бесконечно и в итоге Соединённые Штаты могут выйти из затянувшегося мирного процесса.
«Если Зеленский продолжит свою политику и не будет идти на уступки, то США просто махнут рукой и оставят разбираться со всем Европу. Россия, в принципе, к такому развитию событий готовится», — подчеркнул Борис Межуев.
Беседа Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
Gettyimages.ru.
© Andrew Harnik.
Вместе с тем аналитики сошлись во мнении, что подобные действия Зеленского, в том числе оскорбления России и обесценивание посреднической роли США, наносят урон достигнутым договорённостям и показывают нежелание Киева слышать мнение других сторон.
«Его письмо содержит не стремление к миру, а стремление к оскорблению, к продолжению боевых действий. Реальный процесс политико-дипломатического урегулирования не идёт по одной простой причине — ни Запад, ни Киев не хотят мира», — резюмировал Андрей Кошкин.