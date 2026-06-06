«Это не миротворчество. Это клоунада»: что может стоять за открытым письмом Зеленского Путину

Однако, как уточнил президент, буквально на следующий день после этого ВСУ нанесли террористический удар по общежитию колледжа в ЛНР. «Я утром позвонил этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и его спросил: “Что это значит?” Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит?» — рассказал Путин.