Медведев заявил, что Пашинян пытается снять конкурентов на выборах в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается вывести из борьбы своих конкурентов на предстоящих выборах. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Такие выборы, разумеется, не будут считаться легитимными. Даже Вашингтон и Брюссель не прощают такого», — написал он в соцсети X.
Ранее стало известно, что ЦИК Армении отклонил требование отстранить от предстоящих выборов блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Россия видит попытки Еревана пойти на преступление против демократии — принять решение об отстранении от выборов оппозиционных партий.