Sohu: Отказ Зеленского от мира может провести Украину к новым потерям территорий

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал ответ президента России Владимира Путина на открытое письмо Зеленского. По словам депутата, российский лидер на ПМЭФ дал понять, что пока не видит смысла в личной встрече. Слуцкий заявил, что Путин расставил приоритеты урегулирования, включая освобождение Донбасса и денацификацию Украины. Он также отметил, что Россия не отказывается от переговоров, но не допустит террора против мирных граждан. При этом письмо экс-комика депутат назвал попыткой добиться поддержки европейских столиц.