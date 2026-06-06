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«Будем и дальше развивать»: Миляев подвел итоги работы тульской делегации на ПМЭФ

Миляев рассказал планах по развитию Тульской области по итогам ПМЭФ.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на Петербургском международном экономическом форуме подвел предварительные итоги работы региональной делегации и обозначил дальнейшие планы развития экономики области.

Политик отметил, что в рамках форума тульская делегация выполнила все запланированные задачи и подписала около 30 соглашений на общую сумму порядка 170 млрд рублей в различных сферах, включая экономические и социальные инициативы.

Среди достигнутых договоренностей — сотрудничество с банками по развитию финтехнологий, соглашение о создании бегового центра совместно, а также взаимодействие с «Опорой России» и Торгово-промышленной палатой РФ, направленное на поддержку малого и среднего бизнеса.

Миляев подчеркнул, что Тульская область продолжит развивать сектор МСП, сохраняя действующие меры поддержки и выстраивая диалог с предпринимательским сообществом.

Отдельное внимание губернатор уделил соглашениям в сфере спорта и социальной политики, включая проекты по развитию спортивной инфраструктуры, поддержке школьного спорта и реабилитации участников специальной военной операции.

«Будем и дальше развивать экономику региона, реализовывать все проекты, соглашения о которых мы подписали за прошедшие дни. Будем выполнять поставленные Президентом задачи», — подчеркнул политик.

В завершение Миляев отметил, что инвестиции, о которых шла речь на форуме, включают не только финансовые вложения в производство, но и вклад в развитие человеческого капитала и демографической политики.