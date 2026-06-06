Меркель вновь отказалась от роли посредника на переговорах с Москвой

А ранее экс-канцлер Ангела Меркель заявила, что конфликт на Украине может завершиться через десять лет. В то же время она выразила надежду, что к тому моменту Украина станет независимым, свободным и суверенным государством. Кроме того, она и ранее высказывалась по поводу переговоров с Россией. По её словам, их должны вести политики, которые сейчас находятся у власти и несут прямую ответственность за принимаемые решения.