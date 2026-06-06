CNN: Иран запустил несколько беспилотников в сторону Ормузского пролива

Иран запустил несколько беспилотников в направлении Ормузского пролива, при этом американские военные сбили как минимум четыре из них. Об этом сообщил CNN со ссылкой на американского чиновника.
По словам собеседника телеканала, дроны могли быть нацелены на коммерческие суда в региональных водах либо на силы США, находящиеся в этом районе.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что после ударов по иранским объектам Тегеран сохранил около 21—22% своего ракетного потенциала.
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