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«Даже враги обзавидовались»: Захарова прокомментировала слухи о Лаврове

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла сообщения о якобы усталости и возможном уходе с должности главы МИД Сергей Лавров.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла сообщения о якобы усталости и возможном уходе с должности главы МИД Сергей Лавров. Об этом она заявила на полях Петербургского международного экономического форума в комментарии телеканалу 360.ru.

По словам Захаровой, подобные слухи не имеют под собой оснований. Она подчеркнула, что министр продолжает выполнять свои обязанности в полном объеме и работает в интересах государства.

Представитель МИД отметила, что Лавров неоднократно комментировал подобные сообщения и называл их провокационными. Захарова также заявила, что дипломатический блок продолжает функционировать в штатном режиме.

Отдельно она призвала не доверять непроверенным сведениям и не распространять информацию, которую в ведомстве считают вбросами.

Петербургский международный экономический форум, где прозвучал комментарий, проходит с 3 по 6 июня. Его ключевая тема — развитие международного диалога и формирование новых моделей глобального экономического взаимодействия в условиях изменений мировой экономики.

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