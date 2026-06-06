Пушилин: мужчины призывного возраста на Украине лишены всех прав

«Действия одних ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкомата — прим. ТАСС) чего стоят. Полное бесправие мужчин призывного возраста, полное бесправие! Причем не важно, есть у тебя какие-то основания не попасть в поле зрения ТЦК или нет. Состояние здоровья, наличие детей и прочее — это все отброшено на второй план. Ты попал в поле зрения, а потом или откупайся — там же еще коррупционная составляющая — или, будь добр, в эту мясорубку. Там с людьми сейчас не считаются», — подчеркнул глава ДНР.