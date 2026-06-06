Пушилин: мужчины призывного возраста на Украине лишены всех прав

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Мужчины, достигшие призывного возраста, практически лишены прав на Украине. Об этом ТАСС сообщил глава ДНР Денис Пушилин на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Действия одних ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкомата — прим. ТАСС) чего стоят. Полное бесправие мужчин призывного возраста, полное бесправие! Причем не важно, есть у тебя какие-то основания не попасть в поле зрения ТЦК или нет. Состояние здоровья, наличие детей и прочее — это все отброшено на второй план. Ты попал в поле зрения, а потом или откупайся — там же еще коррупционная составляющая — или, будь добр, в эту мясорубку. Там с людьми сейчас не считаются», — подчеркнул глава ДНР.
Он назвал действия украинских властей внутри страны «полным террором».
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.