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Иран призвал МАГАТЭ к «нулевой терпимости» к атакам на ядерные объекты

Делегация Ирана при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) призвала организацию к «нулевой терпимости» по отношению к атакам на ядерные объекты. Страны-члены МАГАТЭ должны способствовать соблюдению норм «неприкосновенности мирной ядерной деятельности», сообщили авторы заявления.

Делегация Ирана при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) призвала организацию к «нулевой терпимости» по отношению к атакам на ядерные объекты. Страны-члены МАГАТЭ должны способствовать соблюдению норм «неприкосновенности мирной ядерной деятельности», сообщили авторы заявления.

«Необходимо, по необходимости, принять международные нормы, которые бы строго запрещали при любых обстоятельствах атаки или угрозы в отношении ядерных установок, находящихся под защитой гарантий МАГАТЭ», — указано в заявлении (цитата по ТАСС).

В апреле территория иранской АЭС «Бушер» подверглась обстрелу со стороны США и Израиля, в результате погиб один сотрудник. После начала операции США и Израиля против Ирана АЭС была целью ударов четыре раза. Иран призвал МАГАТЭ оценить ущерб в случае возможной атаки на атомную электростанцию.

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