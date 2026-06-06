Иран призвал МАГАТЭ к «нулевой терпимости» к атакам на ядерные объекты

В апреле территория иранской АЭС «Бушер» подверглась обстрелу со стороны США и Израиля, в результате погиб один сотрудник. После начала операции США и Израиля против Ирана АЭС была целью ударов четыре раза. Иран призвал МАГАТЭ оценить ущерб в случае возможной атаки на атомную электростанцию.