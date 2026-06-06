Иран призвал МАГАТЭ к «нулевой терпимости» к атакам на ядерные объекты

«Необходимо, по необходимости, принять международные нормы, которые бы строго запрещали при любых обстоятельствах атаки или угрозы в отношении ядерных установок, находящихся под защитой гарантий МАГАТЭ», — указано в заявлении (цитата по ТАСС).
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше