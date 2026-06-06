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Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ в ДНР за сутки

Два мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки.

Два мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки.

Об этом сообщается в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Ранее стало известно, что один человек погиб, ещё один получил ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области.

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