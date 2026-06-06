Захарова: РФ видит попытки Еревана «пойти на преступление против демократии»

Ранее МИД России призвал власти Армении соблюдать демократические принципы не на словах, а на деле. Захарова заявляла, что попытки снять оппозицию с выборов могут поставить под сомнение легитимность всего избирательного процесса. Она подчеркнула, что Ереван регулярно говорит о приверженности демократии, поэтому Москва ожидает выполнения этих принципов на практике.