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Захарова: РФ видит попытки Еревана «пойти на преступление против демократии»

Москва видит попытки властей Армении принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения «Сильная Армения». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии на вопрос СМИ о предвыборной ситуации в республике.

По словам дипломата, российская сторона также допускает, что похожие меры могут затронуть партию «Процветающая Армения». Захарова связала это с борьбой против демократических процедур.

«Поступает информация, что вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идёт борьба с демократическими процедурами. Видим попытки армянских властей пойти на преступление против демократии — принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения “Сильная Армения”, а также, возможно, партии “Процветающая Армения”», — отметила дипломат.

Ранее МИД России призвал власти Армении соблюдать демократические принципы не на словах, а на деле. Захарова заявляла, что попытки снять оппозицию с выборов могут поставить под сомнение легитимность всего избирательного процесса. Она подчеркнула, что Ереван регулярно говорит о приверженности демократии, поэтому Москва ожидает выполнения этих принципов на практике.

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