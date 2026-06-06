Украина направила извинения Греции из-за морского беспилотника со взрывчаткой

Ранее у берегов греческого острова Лефкада в Ионическом море обнаружили украинский безэкипажный катер, начинённый взрывчаткой, который обезвредил спецназ ВМС Греции после сигнала от местных рыбаков. Глава Минобороны Греции Никос Дендиас заявил, что сомнений в принадлежности дрона Украине нет: известен его тип и место изготовления. Афины потребовали от Киева официальных извинений и гарантий, что подобные инциденты не повторятся.