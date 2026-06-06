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Посол РФ указал на политику сегрегации в Молдавии

Олег Озеров также заявил, что в стране выдают миллионы румынских паспортов.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Власти Молдавии «лишают пачками» своего гражданства жителей Приднестровья, это политика сегрегации. Об этом заявил газете «Известия» посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

Дипломат подчеркнул, что в Молдавии лишают гражданства граждан Приднестровья пачками. При их же содействии выдаются миллионы румынских паспортов. «Это вопрос к их совести», — отметил Озеров.

«Почему двойные стандарты в отношении России и Румынии? Мы за то, чтоб был единый стандарт. Раз уж вы говорите, что вы за демократию, права человека, так и соблюдайте это, а не ущемляйте одну группу за счет другой. Не ведите политику сегрегации», — добавил посол.

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