Посол Дарчиев: в отношения России и США вернулось непростое время

В отношениях России и США вновь наступило непростое время, напоминающее период холодной войны. Такое мнение высказал российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.
«Время холодной войны, которое, к сожалению, вернулось», — цитирует его РИА Новости.
По словам дипломата, для восстановления связей между двумя странами потребуются «новые подвижнические усилия».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон слишком запустили двустороннее взаимодействие. По его словам, отношениям России и США «откатываться особо некуда».