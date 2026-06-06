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Посол Дарчиев: в отношения России и США вернулось непростое время

В отношениях России и США вновь наступило непростое время, напоминающее период холодной войны. Такое мнение высказал российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

В отношениях России и США вновь наступило непростое время, напоминающее период холодной войны. Такое мнение высказал российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Время холодной войны, которое, к сожалению, вернулось», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, для восстановления связей между двумя странами потребуются «новые подвижнические усилия».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон слишком запустили двустороннее взаимодействие. По его словам, отношениям России и США «откатываться особо некуда».

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