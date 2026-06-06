США нанесли удары по иранским радарам в Горуке и на острове Кешм

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Вооруженные силы США нанесли удары по иранским радиолокационным станциям в Горуке и на острове Кешм на фоне атак беспилотников, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
«Американские войска нанесли удары по иранским береговым радиолокационным станциям наблюдения в Горуке и на острове Кешм для предотвращения дальнейших атак», — говорится в заявлении CENTCOM в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные Соединенных Штатов объясняют свои атаки обеспечением морской блокады ИРИ и «целями самообороны», Тегеран заявляет об ответных действиях.