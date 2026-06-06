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США сбили четыре дрона, выпущенных в сторону Ормузского пролива

ВС США сбили четыре дрона, выпущенных в сторону Ормузского пролива.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило сообщения СМИ об уничтожении четырех иранских дронов, выпущенных в сторону Ормузского пролива.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на официальное лицо сообщил, что Иран выпустил несколько дронов в сторону Ормузского пролива, минимум три из них были сбиты американскими военными. В свою очередь телеканал CBS сообщал о четырех дронах.

«Несколько мгновений назад силы CENTCOM сбили четыре иранских… беспилотника, выпущенных в сторону Ормузского пролива. Атака дронов представляла собой непосредственную угрозу региональному морскому судоходству», — говорится в публикации командования в соцсети X.

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