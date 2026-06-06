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В Британии высмеяли Зеленского, назвав его «марионеткой НАТО»

В Британии активно обсуждают ответ президента Путина на открытое письмо Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают реакцию президента России Владимира Путина на открытое обращение Владимира Зеленского. В комментариях к соответсвующей статье пользователи высказали различные оценки инициативы украинского лидера и перспектив возможного диалога между сторонами.

Часть участников дискуссии подвергла Зеленского критике, посчитав его обращение неуместным и усомнившись в целесообразности личной встречи с российским президентом. Некоторые комментаторы также выразили мнение, что решения украинского руководства во многом зависят от позиции западных союзников.

«Как смеет этот комик писать такое некультурное и грубое письмо президенту Российской Федерации? Кажется, он забыл, как к нему относятся мировые лидеры и как его выгоняют из своих кабинетов», — написал один из пользователей.

«Нет причин для встречи. Зеленский в отчаянии и просто делает то, что хотят его кураторы», — отметил другой комментатор.

Другие пользователи связали перспективы урегулирования конфликта с действиями стран НАТО, отметив, что достижение договоренностей требует согласия всех ключевых участников процесса. При этом многие согласились с мнением, что сам Зеленский не имеет реального влияния на ситуацию, назвав его «марионеткой НАТО».

Напомним, президент РФ Владимир Путин прокомментировал письмо Зеленского и заявил, что оно содержит элементы хамства. Кроме того, он посоветовал Зеленскому не бояться идти на выборы.

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