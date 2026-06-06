ЦИК Армении не стал отстранять от выборов блок «Сильная Армения»

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. 25 мая было возбуждено уголовное дело о принуждении граждан к голосованию за блок «Сильная Армения». Глава блока Самвел Карапетян был задержан летом, он находится под домашним арестом. 3 мая также арестовали одного из членов «Сильной Армении» Алексана Алексаняна.