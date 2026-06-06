Собянин сообщил об уничтожении четырёх БПЛА, летевших на Москву

Средства ПВО армии России уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в Telegram.
До этого за субботу было сбито 13 дронов, пытавшихся атаковать столицу, следует из данных мэра.
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