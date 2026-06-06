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Украина извинилась за морской дрон со взрывчаткой у греческого острова

Украина выразила сожаление Греции в связи с обнаружением в пещере у острова Лефкада в Ионическом море безэкипажного катера со взрывчаткой.

Источник: Reuters

Как написал в соцсети представитель МИД Георгий Тихий, «после инцидента с морским дроном, обнаруженным у греческого острова Лефкада, украинская сторона приносит свои извинения за инцидент».

В мае греческий телеканал сообщил, что рыбак нашел в пещере близ острова Лефкада безэкипажный катер Magura V5. По информации СМИ, в дроне находилось от 100 до 300 кг взрывчатки, а также взрыватели, при этом двигатель аппарата работал. Взрывчатку изъяли и уничтожили саперы. Один из экспертов тогда предположил, что обнаруженный катер был готов к нанесению удара по судну.

В начале июня официальный представитель МИД Греции заявила, что Афины направили Киеву протест в связи с инцидентом.