Украина извинилась за морской дрон со взрывчаткой у греческого острова

В мае греческий телеканал сообщил, что рыбак нашел в пещере близ острова Лефкада безэкипажный катер Magura V5. По информации СМИ, в дроне находилось от 100 до 300 кг взрывчатки, а также взрыватели, при этом двигатель аппарата работал. Взрывчатку изъяли и уничтожили саперы. Один из экспертов тогда предположил, что обнаруженный катер был готов к нанесению удара по судну.