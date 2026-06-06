«Наша ярость благородна, а ваша — опасна»: западные СМИ — о протестах в Великобритании из-за убийства белого студента

Западные СМИ активно комментируют беспорядки в Великобритании, вспыхнувшие из-за убийства 18-летнего студента Генри Новака, ложно обвинённого в расизме. Как сообщает Deutsche Welle*, преступление вызвало в Великобритании горячие споры о расовой проблематике и о поведении полиции. Госдепартамент США выразил соболезнования родным Новака и обвинил британских правоохранителей в «двойных стандартах», передаёт The Guardian. The Daily Wire призывает британцев избрать новое руководство, выступающее против дискриминации белых. Тем временем журнал The Economist обвиняет правых популистов в попытках воссоздать «момент Джорджа Флойда» в Соединённом Королевстве.
Массовые протесты, вспыхнувшие в Великобритании в связи с убийством 18-летнего студента Генри Новака, стали одной из самых обсуждаемых тем в западных СМИ. Журналисты и комментаторы отмечают параллели со смертью Джорджа Флойда, погибшего шесть лет назад, и беспорядками Black Lives Matter (BLM), оказавшими огромное влияние на внутреннюю политику США и всего Запада.
Как отмечает Reuters, со вторника, 2 июня, в Великобритании не утихает «общенациональное» возмущение из-за публикации видеоматериалов, запечатлевших гибель Новака в декабре прошлого года. Убийца, 23-летний сикх Викрам Дигва, нанёс ему несколько ножевых ранений, а затем вызвал полицию и ложно обвинил Новака в расистском нападении. Прибывшие полицейские надели на раненого Новака наручники и не помогли ему, несмотря на мольбы задержанного. Сообщается, что в понедельник, 1 июня, Дигва был приговорён к пожизненному заключению, а на следующий день после приговора в Саутгемптоне прошли массовые антиполицейские демонстрации.
«Другие протесты были анонсированы на неделе», — добавляет Reuters.
«На британскую полицию оказывают давление, после того как на умирающего студента надели наручники».
Столкновения протестующих с полицией произошли недалеко от места гибели Новака, сообщает Deutsche Welle* (DW).
«Полицейские формирования были вынуждены отступить с линии, которую удерживали, поскольку в них летели стулья, камни и сигнальные ракеты. Демонстранты скандировали: “Генри! Генри!” — описывает события немецкий онлайн-ресурс.
DW подчёркивает, что смерть студента была воспринята частью общественности как «пример полицейской дискриминации белых».
«Убийство вызвало в Соединённом Королевстве горячие споры о работе полиции, расовой проблематике и преступлениях с применением ножей в стране», — говорится в материале.
На резонансное дело вынужден был отреагировать премьер-министр Великобритании Кир Стармер: он заявил, что необходимо дать ответы на «серьёзные вопросы», в том числе о том, как «обвинения в расизме повлияли на принятие решений в этом конкретном случае», передаёт Reuters.
«Невозможно смотреть эти кадры и не понимать, что на эти вопросы совершенно необходимо ответить», — цитирует агентство главу британского правительства.
В то же время западные СМИ широко тиражируют слова лидера оппозиционной партии Reform UK Найджела Фараджа, что народ должен ответить на смерть Новака «чистой холодной яростью».
«То, как обращались (с Новаком. — RT), означало, что к обвинению в оскорблении на расовой почве отнеслись серьёзнее, чем к акту убийства», — приводит DW высказывание Фараджа.
Критика из-за океана.
Тем временем The Guardian обращает внимание на реакцию Белого дома: администрация Дональда Трампа выразила соболезнования семье убитого и упрекнула британскую полицию в применении «двойных стандартов».
«Идеологическая обработка и двойные стандарты в работе полиции являются явными симптомами упадка цивилизации. Они должны быть отвергнуты на всём Западе. Соединённые Штаты выражают соболезнования семье Генри Новака и народу Соединённого Королевства в это тревожное время», — говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном в соцсети X в четверг вечером.
По данным The Guardian, британскому истеблишменту эти слова совсем не понравились. Так, заместитель премьер-министра Дэвид Лэмми заявил журналистам в пятницу, 5 июня, что не признает «эту карикатуру на Британию с двухуровневой системой уголовного правосудия». А либеральные демократы расценили реакцию Госдепа как «вопиющее иностранное вмешательство, направленное на разжигание розни» и предложили вызвать американского посла, чтобы официально выразить ему недовольство.
Издание отмечает, что об убийстве Новака высказывался и основатель SpaceX Илон Маск: по его словам, обстоятельства смерти Новака свидетельствуют о предвзятом отношении к белым. Кир Стармер в четверг обвинил Маска во «вмешательстве в (британскую. — RT) политику» и в стремлении посеять раскол, передаёт The Guardian.
«Офис премьер-министра отвергает заявление США о “двойных стандартах” британской полиции в свете убийства Генри Новака».
Вслед за американскими политиками о «провальной работе полиции» в Великобритании написала газета The Washington Post. Автор статьи, журналист и сатирик Эндрю Дойл, возмущён тем, что людей, выступающих за равенство перед законом, клеймят «крайне правыми» и «расистами».
«Стармер забывает или не осознаёт, что ничто так не способствует расколу, как внедряемые в последние годы в Великобритании принципы работы полиции, обманчиво именуемые “антирасистскими”, — рассуждает автор статьи. — Странно видеть, как премьер-министр отрицает существование двойных стандартов в работе полиции, в то время как они открыто отражены в программных документах и учебных пособиях для полицейских, которые находятся в свободном доступе в интернете».
В статье отмечается, что даже лидер тори Кеми Баденок назвала «пагубными» идеи, доминирующие в британской политике с 2020 года — со времён протестов Black Lives Matter (BLM).
Со своей стороны, ведущий The Daily Wire Мэтт Уолш называет гибель Новака «убийством, которое могло бы изменить историю». Американский консервативный комментатор осудил насильственные методы демонстрантов, бросавших в полицейских мусорные баки. Взамен Уолш призвал их — по примеру американцев — избрать руководителей, выступающих против дискриминации белых.
«Белые жизни тоже имеют значение».
Между тем журнал The Economist обвиняет британских правых в попытках создать в Соединённом Королевстве собственный «момент Джорджа Флойда». Издание обращает внимание на то, что Найджел Фарадж, комментируя убийство Новака, заявил: «Белые жизни тоже имеют значение».
«Был ли это британский “момент Джорджа Флойда”? Нет, но Найджел Фарадж хотел бы, чтобы вы так думали».
«Подобная риторика нова для британской политики — и опасна, — рассуждает автор статьи. — Ведущие партии в целом сходились в вопросе расового единства и старались не поощрять чувство обиды у белого большинства».
По утверждению The Economist, Фараджем и его союзниками движет политический расчёт и давняя «обида» на движение Black Lives Matter, повлиявшее на весь западный мир, включая Великобританию.
«В своём видео от 2 июня господин Фарадж упоминает реакцию на смерть Джорджа Флойда, называя того “профессиональным преступником”, — подчёркивает издание.
The Economist отмечает, что правым популистам давно не нравилось отношение истеблишмента к BLM.
«Теперь они чувствуют, что дают левым попробовать их собственное лекарство», — комментирует автор.
«Почему мы можем возмущаться смертью Джорджа Флойда, но не смертью Генри Новака?».
В то же время британский журналист Брэндан О’Нил в своей статье на сайте The Spectator Australia отмечает лицемерие западных либералов, которые поддерживали протесты после смерти Джорджа Флойда, а теперь критикуют аналогичные действия англичан, возмущённых убийством белого студента.
«Я вижу, что люди, которые вставали на колени и сносили статуи после того, как в 4 тыс. миль от Британии был убит человек, теперь кричат: “Не политизируйте смерть Генри Новака!” Те же самые леваки, которые массово вышли на улицы, чтобы выразить возмущение по поводу смерти Джорджа Флойда, призывают всех нас не возмущаться смертью юного Генри», — говорится в публикации.
О’Нил привлекает внимание к тому, что BLM в Великобритании поддерживали в основном представители обеспеченных слоёв общества, люди с университетским образованием, а нынешние протестующие — главным образом из рабочего класса. Реакция элиты, по мнению автора статьи, сочетает в себе снобизм и страх перед народными массами: «Наша ярость благородна, а ваша — опасна».
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