«Наша ярость благородна, а ваша — опасна»: западные СМИ — о протестах в Великобритании из-за убийства белого студента

Как отмечает Reuters, со вторника, 2 июня, в Великобритании не утихает «общенациональное» возмущение из-за публикации видеоматериалов, запечатлевших гибель Новака в декабре прошлого года. Убийца, 23-летний сикх Викрам Дигва, нанёс ему несколько ножевых ранений, а затем вызвал полицию и ложно обвинил Новака в расистском нападении. Прибывшие полицейские надели на раненого Новака наручники и не помогли ему, несмотря на мольбы задержанного. Сообщается, что в понедельник, 1 июня, Дигва был приговорён к пожизненному заключению, а на следующий день после приговора в Саутгемптоне прошли массовые антиполицейские демонстрации.