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Медведев: Пашинян пытается снять всех конкурентов на выборах в Армении

Медведев заявил, что Пашинян пытается снять всех конкурентов на выборах, такие выборы нельзя считать легитимными.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подверг критике действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в преддверии выборов. По его мнению, армянские власти стремятся устранить политических соперников, что может негативно сказаться на оценке избирательного процесса.

Медведев заявил, что в случае ограничения участия конкурирующих политических сил результаты голосования могут вызвать сомнения в своей легитимности. Он также отметил, что подобные действия способны стать предметом критики не только со стороны России, но и со стороны западных государств.

«Пашинян пытается снять всех конкурентов на выборах. В этом случае сами выборы очевидно… нельзя считать легитимными», — отметил Медведев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ ожидает, что Армения будет следовать демократическим процедурам на выборах.

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