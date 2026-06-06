Медведев: Пашинян пытается снять всех конкурентов на выборах в Армении

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подверг критике действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в преддверии выборов. По его мнению, армянские власти стремятся устранить политических соперников, что может негативно сказаться на оценке избирательного процесса.
Медведев заявил, что в случае ограничения участия конкурирующих политических сил результаты голосования могут вызвать сомнения в своей легитимности. Он также отметил, что подобные действия способны стать предметом критики не только со стороны России, но и со стороны западных государств.
«Пашинян пытается снять всех конкурентов на выборах. В этом случае сами выборы очевидно… нельзя считать легитимными», — отметил Медведев.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ ожидает, что Армения будет следовать демократическим процедурам на выборах.