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Музаев: реальные ответы на ЕГЭ купить невозможно

Реальные ответы на ЕГЭ невозможно приобрести в интернете благодаря действующей системе защиты экзаменационных материалов. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Реальные ответы на ЕГЭ невозможно приобрести в интернете благодаря действующей системе защиты экзаменационных материалов. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«До момента экзамена, до того, как они не сели за парты, этих вариантов нет ни у кого», — сказал он РИА Новости на ПМЭФ.

По словам Музаева, экзаменационные материалы хранятся в зашифрованном виде и поступают в пункты проведения экзамена по защищённым каналам незадолго до начала испытаний.

Ранее аналитик данных координационного центра доменов RU/.РФ Евгений Панков рассказал газете «Известия», что злоумышленники в мессенджерах предлагают выпускникам приобрести готовые ответы на экзамены, однако после оплаты либо исчезают, либо получают доступ к «Госуслугам».

Адвокат Вероника Полякова разъяснила, к чему может привести нелегальное приобретение ответов на ЕГЭ в интернете.