Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юге Англии разбился учебный вертолет, погибли трое военных

В результате крушения учебного вертолета на юге Англии погибли трое военнослужащих Великобритании, включая единственную женщину-спецназовца в составе Королевских военно-морских сил.

В результате крушения учебного вертолета на юге Англии погибли трое военнослужащих Великобритании, включая единственную женщину-спецназовца в составе Королевских военно-морских сил. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Трагедия произошла во время итоговой аттестации пилота-стажера. По данным британского военного ведомства, жертвами катастрофы стали 42-летний лейтенант Крис Гейсон, 31-летняя лейтенант Лили-Мэй Фишер и 24-летний старшина Оуэн Грин.

Особое внимание в Британии привлекла гибель Фишер. В Минобороны отметили, что она прошла общевойсковую подготовку спецназа и стала первой и единственной женщиной, получившей такой статус в Королевских ВМС.

Сообщается, что Фишер проходила службу на флоте с 2019 года. Летную подготовку она завершила сравнительно недавно, а свой первый самостоятельный полет совершила в прошлом году. Во время рокового вылета она находилась в кабине в качестве одного из пилотов.

Причины падения воздушного судна пока не установлены. Обстоятельства происшествия выясняют профильные службы и военные специалисты.

По данным британских СМИ, вертолет потерпел крушение в районе города Оукхэмптон в ночь на среду. После катастрофы Министерство обороны начало служебное расследование, которое должно установить все детали произошедшего и определить факторы, приведшие к гибели экипажа.

Читайте также: Искусственный интеллект начал находить пропавших лучше волонтеров.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.