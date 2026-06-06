На юге Англии разбился учебный вертолет, погибли трое военных

В результате крушения учебного вертолета на юге Англии погибли трое военнослужащих Великобритании, включая единственную женщину-спецназовца в составе Королевских военно-морских сил. Об этом сообщило Министерство обороны страны.
Трагедия произошла во время итоговой аттестации пилота-стажера. По данным британского военного ведомства, жертвами катастрофы стали 42-летний лейтенант Крис Гейсон, 31-летняя лейтенант Лили-Мэй Фишер и 24-летний старшина Оуэн Грин.
Особое внимание в Британии привлекла гибель Фишер. В Минобороны отметили, что она прошла общевойсковую подготовку спецназа и стала первой и единственной женщиной, получившей такой статус в Королевских ВМС.
Сообщается, что Фишер проходила службу на флоте с 2019 года. Летную подготовку она завершила сравнительно недавно, а свой первый самостоятельный полет совершила в прошлом году. Во время рокового вылета она находилась в кабине в качестве одного из пилотов.
Причины падения воздушного судна пока не установлены. Обстоятельства происшествия выясняют профильные службы и военные специалисты.
По данным британских СМИ, вертолет потерпел крушение в районе города Оукхэмптон в ночь на среду. После катастрофы Министерство обороны начало служебное расследование, которое должно установить все детали произошедшего и определить факторы, приведшие к гибели экипажа.
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