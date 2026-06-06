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Россия обсуждает полную отмену виз с четырьмя странами, заявил Чернышенко

Чернышенко: РФ обсуждает безвиз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Россия ведет переговоры с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом о полной отмене виз, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Обсуждаем с партнерами возможность полной отмены виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом и для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама по аналогии с действующим механизмом в рамках межправительственных соглашений с Китаем и Ираном», — сказал Чернышенко.

Он напомнил, что в прошлом году Россия отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.

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