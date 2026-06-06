Россия обсуждает полную отмену виз с четырьмя странами, заявил Чернышенко

«Обсуждаем с партнерами возможность полной отмены виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом и для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама по аналогии с действующим механизмом в рамках межправительственных соглашений с Китаем и Ираном», — сказал Чернышенко.