Россия обсуждает полную отмену виз с четырьмя странами, заявил Чернышенко

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Россия ведет переговоры с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом о полной отмене виз, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Обсуждаем с партнерами возможность полной отмены виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом и для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама по аналогии с действующим механизмом в рамках межправительственных соглашений с Китаем и Ираном», — сказал Чернышенко.
Он напомнил, что в прошлом году Россия отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.
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