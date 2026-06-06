ООН выступила за проведение прямых переговоров между Россией и Украиной

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором призвал Владимира Путина провести личную встречу и завершить боевые действия. Он напомнил, что переговоры готовы организовать Швейцария, Турция и арабские страны. Президент России на следующий день ответил, что пока не видит смысла проводить встречу с президентом Украины.