Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ООН выступила за проведение прямых переговоров между Россией и Украиной

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш считает необходимым, чтобы Россия и Украина приступили к прямым переговорам для урегулирования конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш считает необходимым, чтобы Россия и Украина приступили к прямым переговорам для урегулирования конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

«В любом контексте, в любом конфликте основой для урегулирования являются прямые переговоры, основанные на равных условиях», — сказал господин Дюжаррик на брифинге. Так он ответил на вопрос о письме Владимира Зеленского Владимиру Путину.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором призвал Владимира Путина провести личную встречу и завершить боевые действия. Он напомнил, что переговоры готовы организовать Швейцария, Турция и арабские страны. Президент России на следующий день ответил, что пока не видит смысла проводить встречу с президентом Украины.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше