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«Других основ нет»: Пушков высказался о националистической идеологии Украины

Пушков: идеология современной Украины построена на памяти о демонах прошлого.

Источник: Комсомольская правда

Идеологическая основа современной Украины строится на памяти о демонах прошлого, которых уже невозможно победить. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в телеграм-канале.

«О какой победе над демонами прошлого на Украине рассуждает Туск, если на памяти об этих демонах покоится вся официальная идеология нынешней Украины. И других основ у нее нет», — написал политик.

Пушков добавил, что в украинском националистическом движении, которое стало идейной базой современной политики страны, отсутствуют фигуры, пригодные для положительного примера.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике чествование на Украине лиц из ОУН-УПА*, причастных к убийствам поляков. По его словм, это может негативно сказаться на двусторонних отношениях.

Как писал KP.RU, Польша потребовала от Владимира Зеленского отменить процесс героизации убийц и нацистских коллаборантов из УПА*.

* — организация, признанная экстремистской и террористической, запрещена в РФ.

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