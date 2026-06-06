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Алиханов рассказал о новой программе субсидирования лизинга судов

Алиханов: Минпромторг запустит новую программу субсидирования лизинга судов.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Минпромторг планирует в скором времени запустить новую программу субсидирования лизинговых компаний на приобретение гражданских судов, это поддержит верфи и простимулирует обновление флота, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2026 глава Минпромторга России Антон Алиханов.

«В скором времени планируем запустить новую программу субсидирования лизинговых компаний на приобретение гражданских судов и их дальнейшую передачу в лизинг. Механизм предполагает, что Фонд развития промышленности сможет выдавать льготные займы лизинговым компания на срок от 15 до 25 лет в зависимости от типа судна», — сказал Алиханов.

Он добавил, что такой механизм окажет поддержку российским верфям и простимулирует обновление флота пассажирских и грузовых судов. Финансировать этот инструмент планируется в рамках федерального проекта «Производство судов и судового оборудования».

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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