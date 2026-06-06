Украина не достигнет стандартов ЕС и через 30−40 лет, заявил депутат АдГ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Украина не достигнет стандартов ЕС даже через 30−40 лет, такое мнение РИА Новости высказал депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.
«Я не думаю, что это лишь символический жест. Это действительно политическая цель. Если это произойдет, то Европейскому союзу в его нынешнем виде придет конец. Это совершенно очевидно. Прежде всего потому, что ЕС окажется чрезмерно расширенным. Украина, на мой взгляд, не сможет достичь европейских стандартов даже через 30−40 лет», — заявил Котре на полях ПМЭФ, комментируя предложение Берлина предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС.
Ранее представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье подтвердил, что они получили письмо канцлера ФРГ Фридриха Мерца с идеей предоставить Украине особый статус «ассоциированного члена» ЕС, эта идея обсуждается странами блока.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.