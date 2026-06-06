Украина не достигнет стандартов ЕС и через 30−40 лет, заявил депутат АдГ

«Я не думаю, что это лишь символический жест. Это действительно политическая цель. Если это произойдет, то Европейскому союзу в его нынешнем виде придет конец. Это совершенно очевидно. Прежде всего потому, что ЕС окажется чрезмерно расширенным. Украина, на мой взгляд, не сможет достичь европейских стандартов даже через 30−40 лет», — заявил Котре на полях ПМЭФ, комментируя предложение Берлина предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС.