Захарова: слухи об отставке Лаврова ложные и распространяются «недругами»

Слухи об отставке министра иностранных дел России Сергея Лаврова ложные и распространяются «недругами», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Великий дипломат и руководитель, работает на благо своей страны. И делает своё дело так, что даже враги обзавидовались», — сказала она 360.ru на ПМЭФ, призвав не обращать внимания на подобные публикации.
Ранее Захарова указала на некомпетентность журналистов The Telegraph, которые перепутали российского посла на Маврикии Ираду Зейналову с одним из министров.
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