«Жидко наложил под себя»: Медведев оценил действия Пашиняна перед выборами в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается устранить всех конкурентов на выборах, такие действия ставят под сомнение легитимность референдума. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Пашинян жидко наложил под себя и пытается снять всех конкурентов на выборах. В этом случае сами выборы очевидно… нельзя считать легитимными», — написал он в социальной сети X на английском языке.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия видит попытки армянских властей ограничить участие оппозиционных сил в предстоящих выборах. По ее словам, подобные действия могут рассматриваться как давление на демократические процедуры в Ереване.
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