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Воробьев рассказал об эффектах ограничения продажи алкоголя в Подмосковье

Воробьев: власти Подмосковья видят эффект от ограничения продажи алкоголя.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Власти Московской области видят положительный эффект от ограничения продажи алкоголя во дворах, которая раздражала жителей, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Андрей Воробьев.

Продажу алкоголя в подмосковных точках общепита, расположенных во дворах жилых домов, сократили до двух часов в день — с 13.00 до 15.00 с 1 марта 2026 года.

«Алкоголь во дворах раздражал, и мы видим положительный эффект от этого решения», — сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что власти региона и дальше будут аккуратно следить за ситуацией.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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