Пушилин: буферная зона в Днепропетровской области зависит от оружия ВСУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Размер буферной зоны безопасности для ДНР и Запорожской области на территории Днепропетровской области должна определяться дальностью применяемого ВСУ вооружения. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Как сказал наш президент, зависит от того оружия, которое используется по нашим объектам», — сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.