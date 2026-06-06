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Пушилин: буферная зона в Днепропетровской области зависит от оружия ВСУ

Глава ДНР заявил об этом на полях Петербургского международного экономического форума.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Размер буферной зоны безопасности для ДНР и Запорожской области на территории Днепропетровской области должна определяться дальностью применяемого ВСУ вооружения. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Как сказал наш президент, зависит от того оружия, которое используется по нашим объектам», — сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

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