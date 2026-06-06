CNN: Иран запустил дроны к Ормузскому проливу, США сбили четыре БПЛА

Ранее сообщалось, что Израиль тайно развернул десятки бойцов спецназа и разведчиков на юге Азербайджана, используя территорию как плацдарм для наблюдения и ликвидаций. База находилась всего в 100 километрах от иранского Тебриза, оттуда координировали полёты дронов и собирали разведданные. Посольство Азербайджана в Вашингтоне категорически опровергло эти утверждения, назвав их необоснованными.