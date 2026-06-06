Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала преступлением действия властей Армении перед выборами

Москва видит попытки властей Армении снять с выборов крупнейшие оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Процветающая Армения», сообщила представитель российского МИД Мария Захарова. Она назвала подобные действия преступлением против демократии.

Москва видит попытки властей Армении снять с выборов крупнейшие оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Процветающая Армения», сообщила представитель российского МИД Мария Захарова. Она назвала подобные действия преступлением против демократии.

«Поступает информация, что вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. Видим попытки армянских властей пойти на преступление против демократии — принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения “Сильная Армения”, а также, возможно, партии “Процветающая Армения”, — сказала госпожа Захарова (цитата по сайту МИД).

По словам представителя МИД РФ, недопуск ключевых игроков лишает выборы легитимности, а граждан Армении — возможности самостоятельно определять будущее своей страны. Международные организации вроде БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ не смогут проигнорировать масштаб нарушений, отметила госпожа Захарова.

Во время дебатов в эфире Общественного телевидения Армении премьер-министр Никол Пашинян призвал другие политические силы потребовать от ЦИК аннулировать регистрацию оппозиционных движений «Сильная Армения», «Процветающая Армения» и блока «Армения». Требование отстранить от выборов «Сильную Армению» армянский ЦИК отклонил. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше