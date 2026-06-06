В Грузии задержали гражданку России, находившуюся в международном розыске

Гражданка России была задержана в аэропорту Тбилиси после того, как выяснилось, что она находится в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщил её адвокат Бека Немсицверидзе.
В интервью телеканалу «ТВ Пирвели» он заявил, что американские власти расследуют дело, связанное с импортом и экспортом продукции, подпадающей под санкционные ограничения. По его словам, женщина прибыла в Грузию с туристическими целями.
Защитник также утверждает, что задержанная не знала о возбуждённом в США уголовном деле и о том, что находится в розыске Интерпола.
В феврале полиция Колумбии заявила о задержании в аэропорту Боготы гражданина России, разыскиваемого по линии Интерпола по запросу Соединённых Штатов.