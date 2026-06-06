Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Грузии задержали гражданку России, находившуюся в международном розыске

Гражданка России была задержана в аэропорту Тбилиси после того, как выяснилось, что она находится в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщил её адвокат Бека Немсицверидзе.

Гражданка России была задержана в аэропорту Тбилиси после того, как выяснилось, что она находится в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщил её адвокат Бека Немсицверидзе.

В интервью телеканалу «ТВ Пирвели» он заявил, что американские власти расследуют дело, связанное с импортом и экспортом продукции, подпадающей под санкционные ограничения. По его словам, женщина прибыла в Грузию с туристическими целями.

Защитник также утверждает, что задержанная не знала о возбуждённом в США уголовном деле и о том, что находится в розыске Интерпола.

В феврале полиция Колумбии заявила о задержании в аэропорту Боготы гражданина России, разыскиваемого по линии Интерпола по запросу Соединённых Штатов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше